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Известия.ru

Стремоусов выразил уверенность в победе РФ над Киевом нынешней зимой

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Иван Родионов

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Россия «поставит мат» киевской власти в ближайшее время

Россия «поставит мат» киевской власти уже нынешней зимой. Такое мнение высказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале в воскресенье, 16 октября.

«Мы еще раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это состоится уже этой зимой», — сказал он в видеообращении.

Ранее в этот же день Стремоусов заявил о разрушенных надеждах Киева на контрнаступление под Херсоном. Он подчеркнул, что благодаря российским войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского «укронацисты были разбиты на херсонском направлении».

Накануне, 15 октября замглавы администрации области отмечал, что российская армия не позволила украинским военным перейти в наступление на бериславском направлении в Херсонской области. По его словам, армия России полностью отразила попытку прорыва. Тогда же он отметил, что попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать на Херсонскую область бесперспективны. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем, сообщил он.

13 октября в Минобороны РФ заявили, что ВСУ с помощью бронетехники попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако попытка атаки была сорвана российскими военными. Так, по позициям ВСУ были нанесены удары из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В результате были уничтожены четыре танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских националистов.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по сообщению Минобороны, уничтожены 323 самолета, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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