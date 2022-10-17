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Военкор объяснил покупку Россией иранских ракет

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Иранская баллистическая ракета нового поколения "Фатех"
Иранская баллистическая ракета нового поколения "Фатех".
Источник изображения: Министерство обороны Ирана

Военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц объяснил поставки России иранского оружия необходимостью иметь хорошие и разные ракеты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С учетом масштабов поставок Украине вооружений с Запада, считаю, что [нужно] больше ракет, хороших и разных. Особенно таких, которые уже успешно прорывали американское ПВО, будь то объекты в Саудовской Аравии или базы США в Ираке», — поделился мнением журналист.

Коц добавил, что «не надо стесняться закупок со стороны».

Ранее американская газета The Washington Post сообщила о том, что Россия получит от Ирана новые ракеты и беспилотники. Речь идет о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно, а также о беспилотных летательных аппаратах Mohajer-6 и Shahed-136.

Перед этим эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин со ссылкой на иранский источник заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2.

Оружие России

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