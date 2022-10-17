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Известия.ru

В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Минобороны Белоруссии: в состав региональной группировки войск в Белоруссии от РФ войдет менее 9 тыс. человек

Общая численность военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тыс. человек. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

«Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тыс. человек», — написал он на своей странице в Twitter.

В минобороны также подчеркнули, что в республику из РФ начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск.

Первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск прибыли в Белоруссию днем ранее. В белорусском минобороны напомнили, что решение о создании группировки принято в интересах охраны и обороны границы Союзного государства на территории Белоруссии.

13 октября секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что Минск не будет воевать и не станет предъявлять другим странам территориальные претензии, но даст отпор в случае нарушения государственных границ Белоруссии.

За день до этого глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о скоплении иностранной техники и военных у границ Белоруссии. По его словам, Минск примет меры в связи с размещением военных у границ страны.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные. В ведомстве пояснили, что в настоящее время стороны поэтапно проводят ряд мероприятий, направленных на упреждающую готовность и реагирование на обстановку по периметру границ Союзного государства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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3 комментария
№1
17.10.2022 12:06
ничего  не  понял! Обороняться  Беларусь с ВС России будет от ВСУ или  от Польши? Украине  нападать на Беларусь вообще  не  с руки и не нужно, да и полки  пока  всерьез  не  стремятся  воевать.
0
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№2
17.10.2022 12:37
Будут создавать угрозу, оттягивать силы.
0
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№3
17.10.2022 16:09
Цитата, q
13 октября секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что Минск не будет воевать и не станет предъявлять другим странам территориальные претензии, но даст отпор в случае нарушения государственных границ Белоруссии.

Ну и напрасно,вполне могли бы присоединить к Белоруссии земли Полесья  (Волынская и Ровненская области, север Житомирской и Киевской областей) где проживает значительное количество белорусов.
0
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