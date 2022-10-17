Песков: участие НАТО в украинском конфликте не влияет на цели России

Пресс-секретарь президента России Песков: НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, но на цели России это не влияет

Потенциал России позволяет продолжать спецоперацию, и все ее цели будут достигнуты. На них не повлияет вмешательство НАТО в украинский конфликт. С таким сообщением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается, и она будет доведена до конца", — заявил пресс-секретарь в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков отметил, что из-за участия НАТО в конфликте России "существенно тяжелее" и предположил необходимость "внутренней экономической и иной мобилизации".

Ранее об участии НАТО в боевых действии против России открыто заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.