Главком шведской армии: быть хорошими друзьями с США совсем не плохо

Швеция заключила с США новый договор о военном сотрудничестве

Швеция заключила с США новый договор о военном сотрудничестве для укрепления своих границ, сообщает шведский телеканал SVT. Документ предполагает ряд взаимодействий армий двух стран в период рассмотрения заявки североевропейского государства на вступление в НАТО. Запланированы совместные военные операции и учения, в том числе и в Арктике.

"Сотрудничество никогда не было важнее, чем сейчас, и наши военнослужащие готовы защищать Швецию", - заявил телеканалу начальник штаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл.

Он подчеркнул, что США "обеспокоены положением дел в Арктике", а военные Швеции - эксперты по этому региону.

В свою очередь главнокомандующий шведской армии Карл Энгельбректсон сказал, что "быть хорошими друзьями с США совсем не плохо, когда речь идет о войне".

Финляндия и Швеция 18 мая передали заявки на вступление в НАТО. 28 стран альянса за исключением Турции и Венгрии, уже приняли положительное решение.