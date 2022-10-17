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Зёдер: Германии нужен защитный зонтик

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Маркус Зёдер, ХСС
Маркус Зёдер, ХСС.
Источник изображения: © AP Photo / Matthias Schrader

Премьер Баварии призвал закрыть небо над немецкими городами собственными системами ПВО

Для защиты немецких городов необходимо установить собственный "защитный зонтик" из систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Пока же их поставляют Украине, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Мы должны установить ракетные и противовоздушные защитные системы для немецких городов. Это дало бы нам полный защитный зонтик над Германией. Недостаточно просто защитить наших партнеров, мы должны сделать то же самое для нашей собственной страны", - подчеркнул он.

Ранее глава военного ведомства Украины Алексей Резников раскрыл планы поставок ПВО из стран НАТО. По его словам, первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут в октябре.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
NASAMS
Проекты
NATO
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