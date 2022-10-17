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Известия.ru

В Госдуме призвали сделать всё для достижения целей частичной мобилизации

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Спикер Госдумы Володин призвал сделать всё, чтобы частичная мобилизация достигла целей

Необходимо сделать всё, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом он подчеркнул, что частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель.

«Важно, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами», — написал Володин в своем Telegram-канале.

14 октября президент России Владимир Путин объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца. По его словам, в России на сегодняшний день мобилизованы 222 тыс. человек.

Президент также объяснил необходимость проведения частичной мобилизации. Как отметил российский лидер, «невозможно держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников».

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.


24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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