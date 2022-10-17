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РИА Новости

Си Цзиньпин заявил о необходимости усилить безопасность в ядерной сфере

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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Си Цзиньпин: Китаю необходимо усилить безопасность в ядерной сфере

МОСКВА, 16 октября/ Радио Sputnik. Китаю необходимо усилить безопасность в ядерной и космической сферах, а также в областях ключевой инфраструктуры, заявил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), председатель КНР Си Цзиньпин на 20-м съезде партии.

"Необходимо усиливать строительство системы по обеспечению безопасности в сфере экономики, ключевой инфраструктуры, финансов, интернета, данных, биологии и ресурсов, а также в ядерной, космической и морской сферах", – приводит РИА Новости фрагмент доклада Си Цзиньпина.

Двадцатый съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября с участием почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая. Съезд станет подведением итогов пятилетней работы партии, формулировкой новых целей, к которым страна будет стремиться следующие пять лет. Кроме того, на съезде будет избран новый состав центрального комитета и центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

После завершения съезда состоится первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии – членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Китае не исключили применения силы при решении тайваньского вопроса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Ядерный щит
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