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ПВО России побила рекорд по дальности поражения

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Пуско-заряжающая установка в составе ЗРС С-300В4
Пуско-заряжающая установка в составе ЗРС С-300В4.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Развернутые в Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе. Об этом сообщает Militarywatch magazine.

Были нейтрализованы два украинских самолета — Су-27 и Су-24. Оба двигались на малых высотах, поднимаясь для запуска блоков ракет и снова снижаясь, прежде, чем были обстреляны российскими ракетными батареями класса «земля-воздух», в частности системой С-300В4.

Система С-300В4 поступила на вооружение российской армии в начале 2010-х годов. Она обладает большей мобильностью, меньшим временем установки и превосходными возможностями против крылатых и баллистических ракет. Система использует гусеничные, а не колесные машины.

Ранее сообщалось, что российский ударный беспилотник «Ланцет» уничтожил комплекс противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

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