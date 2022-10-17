Приемная Госдумы приоритетно рассмотрит обращения о проблемах с мобилизацией

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Приемная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

"Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Если вы столкнулись с нарушениями, обращайтесь. Приемная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них", - написал Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.