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ТАСС

Приемная Госдумы приоритетно рассмотрит обращения о проблемах с мобилизацией

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Приемная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

"Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Если вы столкнулись с нарушениями, обращайтесь. Приемная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них", - написал Володин в своем Telegram-канале в воскресенье. 

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