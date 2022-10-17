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Военное обозрение

Германия поставила ВСУ партию танковых мостоукладчиков и понтонно-мостовых машин

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Источник изображения: topwar.ru

Германия поставила Украине вооружений на 1,5 млрд. евро, примерно такую сумму насчитали в Бундесвере после последней поставки техники в ВСУ. Накануне немцы порадовали Украину инженерной техникой.

Согласно сообщениям немецкой прессы, правительство Германии отправило на Украину 16 танковых мостоукладчиков Biber и десять понтонно-мостовых машин, вся инженерная техника уже находится на украинской территории. С начала СВО Германия поставила Украине 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, пять 227-мм реактивных систем залпового огня M270 MARS, 12 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000, 3 тысячи противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3, около 15 тыс. противотанковых мин, 54 бронетранспортера М113 и 3,2 тыс. ПЗРК.

В то же время подтвердилась информация о подготовке Францией к передаче Украине ЗРК малой дальности Crotale (Кроталь) вместе с радиолокационными системами GM200. Также обвиненные Киевом в недостаточных поставках вооружений французы готовятся к передаче РСЗО LRU, правда всего трех экземпляров. В Париже считают, что данные установки очень помогут украинской армии в противостоянии с российской.

Между тем на вооружение националистов из запрещенного в России террористического формирования "Азов"* поступили британские легкие бронемашины "Ferret Mk 1", выпускавшиеся с 1952 по 1971 год. Бронеавтомобиль использовался британской армией в роли связной и разведывательно-дозорной машины. В варианте для "Азова"* на броневик установили итальянский пулемет "Beretta MG 42/59".

Броневик двухместный, командир выполняет обязанности стрелка, колесная база 4х4, боевая масса - 4400 кг, броня: стальная, катаная, гомогенная, противопульная, толщина - 12 мм, Двигатель "Роллс-Ройс" 116 л.с., максимальная скорость по шоссе - 93 км/час, запас хода - 300 км.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Продукция
M113 БТР
PzH 2000
Компании
Beretta
Rolls-Royce
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