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Польша интегрировала комплексы Patriot в систему ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

В Польше показали процесс интеграции элементов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в польскую систему противовоздушной обороны (ПВО). ЗРК приобрели в рамках первого этапа программы Wisla, пишет Defence24.

Отмечается, что в ходе процесса SICO (System Integration Checkout) элементы ПВО польского производства объединят с компонентами американского ЗРК.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что Patriot станет элементом многоуровневой системы ПВО благодаря комплексу управления IBCS. «Средний слой — Patriot, нижний — Narew, самый низкий — Piorun, дополненный ракетными комплексами Pilica», — сказал Блащак.

Польша приобрела две батареи ЗРК Patriot с системой управления IBCS в рамках первого этапа программы Wisla. В их состав входят 16 пусковых установок, 208 ракет PAC-3 MSE, радары и пункты управления.

В августе Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Саудовской Аравии ракет комплекса Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 3,05 миллиарда долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Саудовская Аравия
США
Продукция
ORKAN
Patriot ЗРК
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