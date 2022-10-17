НАТО подумать: что означают военные учения ядерных сил альянса в Европе

И будет ли реагировать Россия на маневры «Стойкий полдень»

В пятницу, 14 октября, в НАТО заявили, что стартующие 17 октября учения блока по ядерному сдерживанию «не связаны с происходящими мировыми событиями». При этом в альянсе не забыли напомнить, что в них примут участие 60 самолетов из 14 стран, включая стратегические бомбардировщики B-52 и новейшие истребители пятого поколения. Маневры, получившие название «Стойкий полдень» (Steadfast Noon), будут проводиться на расстоянии около 1000 км от российских границ. В том, что на них будут отрабатывать и какую угрозу с учетом нынешней обстановки в мире они могут представлять для России, разбирались «Известия».

Опасные гастроли

Нынешние ядерные маневры блока НАТО не стали неожиданностью. Учения «Стойкий полдень» проводятся в осенние месяцы регулярно уже несколько лет подряд. Нынешний их раунд планировался задолго до того, как 24 февраля этого года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Известно, что они пройдут с 17 по 30 октября. Из этого срока около недели отведут на практические полеты на полигонах у Бельгии и Великобритании. Всего задействуют до 60 самолетов, включая стратегические бомбардировщики, истребители, разведчики и воздушные танкеры из 14 стран.

«Это обычные учения, и они связаны исключительно с боеготовностью, — заявил 13 октября министр обороны Великобритании Бен Уоллес. — Работа альянса заключается в том, чтобы убедиться, что все 30 партнеров вместе готовы к тому, что может на нас обрушиться. И нам нужно и дальше работать над этим».

Стоит пояснить, что НАТО само по себе не обладает каким-либо запасом ядерных вооружений, но в состав альянса входит несколько стран с национальными ядерными арсеналами — это США, Великобритания и Франция. Именно они располагают сегодня собственным атомным оружием и остаются основными держателями акций в «атомном клубе» НАТО. В случае необходимости планирование применения и само применение этих ядерных арсеналов могут координироваться штабами НАТО и стать совместной боевой операцией ядерных и неядерных участников Североатлантического альянса.

Техник готовит к вылету истребитель F-16 на авиабазе Авиано в Италии Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Необходимость проведения учений руководством альянса обосновывается тем, что силы, предназначенные для вероятного применения атомных боеприпасов, необходимо тренировать и поддерживать в состоянии высокой боеготовности. Тем более что речь идет не только о силах стран «ядерного клуба», но и о подразделениях неатомных стран. Конечно, заявляется, что в учениях не будут применяться реальные ядерные боеприпасы, а только исключительно учебные нейтральные образцы. Вероятно, основная цель всех этих заявлений — успокоить собственное общественное мнение, которое, безусловно, напряглось от ядерных новостей последних дней и участившихся заявлений о возможном применении ядерного оружия на самом высшем уровне.

О каких именно вооружениях речь? Основными «спортивными снарядами» учений «Стойкий полдень» уже несколько лет подряд остаются американские атомные авиационные бомбы B61 разных модификаций, хранящиеся на авиабазах Ghedi и Aviano в Италии. В прошлом с этими боеприпасами упражнялись голландские многоцелевые истребители F-16 и немецкие истребители-бомбардировщики Tornado, совместно с которыми работали итальянские самолеты того же типа. В маневрах принимали участие также истребители F-16 из США и Бельгии и чешские многоцелевые Gripen.

Организация взаимодействия разнообразных авиационных сил и лежит в основе целей и задач учений. Но сейчас в этом разнотипии ударных самолетов начинает постепенно занимать лидирующие позиции новый игрок — истребитель пятого поколения F-35, который, будучи потенциальным носителем американских атомных бомб, уже поступает на вооружение во многие европейские страны. Считается, что благодаря их современным цифровым прицелам точность атомного бомбометания с F-35 сопоставима с применением «умных» боеприпасов.

Термоядерные бомбы В61, готовые к загрузке в самолет Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Разговоры о том, что США планируют вывести из Европы запасы атомных бомб, ныне не ведутся, и учения «Стойкий полдень» как раз напоминают о том, что применять атомные бомбы должны уметь самолеты воздушных сил всех стран блока. Обычно в ходе учений отрабатывается выдача бомб из закрытых арсеналов, подвеска под самолеты, получение данных о целях и полеты на полигоны с макетами бомб для отработки сброса смертоносного груза.

Несвоевременный маневр

Конечно, в условиях, когда над территорией Европы происходят реальные боевые действия с применением авиации, артиллерии, ракетных систем, любая околоатомная активность на Западе вызывает серьезное беспокойство. Учения ядерных сил — это всегда рискованное мероприятие, а в условиях боевых действий у ближайших соседей это выглядит как игры с огнем на складе горюче-смазочных материалов. В конце концов могли бы и подождать со своими силами ядерного сдерживания. Меньше было бы напряжения и риска перейти от слов к делу в вопросах реального применения ядерного оружия. Немного успокаивает то, что учения, по сути, касаются только тактического атомного оружия и не затрагивают ядерных систем стратегического сдерживания — дальнобойных баллистических и крылатых ракет морского и воздушного базирования.

Как будет реагировать на подобные учения Россия? Заявление нашего МИДа уже прозвучало, и в нем обозначена и озабоченность, и недоумение по поводу столь упорной приверженности ранее оговоренным планам. Но в любом случае российские средства национальной разведки будут пристально наблюдать за ходом учений в Европе. С помощью средств космической разведки мы сможем отследить и активность полетов авиации, и интенсивность радиообмена участников маневров. Сможем сравнить нынешние учения с теми, которые были ранее, и выявить изменения и новшества, если они будут. Особенно интересно будет проследить участие в учениях потенциально новых членов Североатлантического альянса. Официально состав участников атомных игрищ пока не меняется, но было бы логично увидеть там и Швецию, и Финляндию. Даже если в этот раз их участие ограничится только персоналом, а не самолетами, это станет серьезным шагом от безъядерного статуса к конфронтации с Россией.

Истребители F-35 и F-16 в полете Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Сама Россия уже несколько месяцев не проводит никаких ядерных учений. Это выглядит совершенно оправданно в условиях специальной операции, и, вероятно, была надежда на некоторое взаимопонимание, которое, как мы видим, не сложилось. У нас также могли бы провести развертывание ядерных боеголовок с целью тренировки и обучения, допустим, в Калининградской области. Несложно представить, какую реакцию за рубежом это вызовет. Но и временно развернутых в Заполярье на авиабазе Оленья стратегических бомбардировщиков-носителей будет достаточно для того, чтобы продемонстрировать и степень боеготовности, и возможности рассредоточения атомных ударных сил российской дальней авиации.

Дмитрий Корнев