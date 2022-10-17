Войти
Известия.ru

«Известия» показали кадры сбитых дронов-камикадзе под Мелитополем

589
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Кадры с дронами-камикадзе, которые поздно вечером 14 октября были сбиты над Мелитополем, есть в распоряжении «Известий». Украинские боевики запустили в сторону Мелитополя сразу три беспилотника.

Как рассказали власти региона, один из дронов врезался в землю из-за ошибки оператора. Два других устройства сбила система противовоздушной обороны (ПВО). Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на полуразрушенный сельскохозяйственный склад.

В последнее время вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять дроны-камикадзе чаще. Они направляют их на гражданские объекты и мирных жителей, что говорит о террористическом характере атак, отмечают российские военнослужащие.

«Большинство применяемых сегодня Украиной методов характерны не для армий, а для террористических образований», заявил «Известиям» военный с позывным Сапфир, имеющий опыт борьбы с террористами в Сирии.

14 октября сообщалось, что ВСУ предприняли неудачную попытку атаки дронами на окраине Мелитополя. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, жертв и пострадавших в результате нападения нет.

В тот же день председатель движения Рогов заявил о взрывах в Мелитополе.

До этого, 12 октября, администрация Мелитополя сообщила, что у главного входа на Рижский рынок в городе сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Позже источник в правоохранительных органах сообщил об одном тяжелораненом.


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.08.2021
"Стягивают войска к границе": к чему готовятся Москва и Минск
02.04.2021
АрміяINFORM (Украина): Путин уже напал, или к какой войне готовится Россия в последние годы
16.11.2020
Закон «Рычага»: юг России укрепят летающими системами подавления эфира
17.01.2018
Дрон среди ясного неба
17.10.2017
Русские роботы. Бойтесь систем РЭБ, а не терминаторов (Breaking Defense, США)
16.10.2017
Коллективная оборона прирастает воздушно-космической
10.02.2016
Конец чуда
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 00:26
  • 2
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 00:11
  • 35498
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.10 21:17
  • 14
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 17.10 18:57
  • 2
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха
  • 17.10 16:09
  • 3
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
  • 17.10 12:17
  • 1
ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»
  • 17.10 11:26
  • 2
Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"
  • 17.10 11:26
  • 0
Укрепление безопасности по НАТОвски — рост военных расходов и милитаризация региона
  • 17.10 10:58
  • 2
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 17.10 09:47
  • 1
США боятся российских систем ПВО. И вот почему
  • 17.10 08:10
  • 1
Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине
  • 17.10 02:10
  • 1
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
  • 16.10 20:23
  • 4
Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
  • 16.10 13:58
  • 2
Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР
  • 16.10 11:53
  • 3
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»