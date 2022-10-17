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ТАСС

Во Франции заявили, что поставка Украине систем ПВО Crotal не ослабит оборону Парижа

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ЗРК Crotale. Фото с сайта militaryphotos.net.

По словам главы военного ведомства Себастьена Лекорню, у страны "12 батарей Crotal, которые должны быть последовательно заменены во французской армии зенитными системами Mamba"

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Поставка Украине систем ПВО Crotal не приведет к ослаблению французской обороны. Об этом заявил в опубликованном в субботу интервью газете Le Parisien министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

"Мы сейчас определяем вместе с Украиной, какое количество этих систем будет поставлено", - отметил он. По словам главы военного ведомства, "у Франции 12 батарей Crotal, которые должны быть последовательно заменены во французской армии зенитными системами Mamba". "Таким образом, у нас не будет недостатка в системах ПВО", - подчеркнул он.

"Мы поставили цель провести эту операцию в течение двух месяцев, учитывая также необходимую подготовку украинцев", - сказал Лекорню. Его слова подтверждают заявления французских экспертов о том, что Франция не станет направлять на Украину дальнобойные средства ПВО и ограничится поставками систем ближнего радиуса действия.

Ранее исследователь парижской научной лаборатории SIRICE Пьер Грассе в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche сообщил, что Киев хотел получить системы с дальностью до 120 км, которые способны осуществлять перехват ракет на высокой скорости и большой высоте, однако арсенал этого оружия у французской армии ограничен и предназначен для ее собственных нужд. Радиус действия систем Crotal составляет 12 км.

В среду президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 2 признал, что поставки Украине оружия способны ослабить его страну. По словам главы государства, Париж не может поставлять Киеву "столько оружия, сколько он просит". Франция, подчеркнул он, не является стороной конфликта и "помогает Украине сопротивляться на ее земле, но не для того, чтобы атаковать Россию". 

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