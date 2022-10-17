Экс-посол Украины в Германии предложил создать в Европе танковый альянс для помощи Киеву

Как отметил Андрей Мельник, Киеву нужно, чтобы ФРГ взяла на себя долгосрочные обязательства относительно военной поддержки Украины на ближайшие годы

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил канцлеру федеративной республики Олафу Шольцу сформировать танковый альянс в Европе с целью налаживания скорейших поставок Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder. Об этом Мельник заявил в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

"Сейчас нам нужно как можно скорее получить все, что можно быстро доставить: танки Leopard 2 и Marder, больше артиллерии и боеприпасы. Это является главным приоритетом", - считает бывший посол. "Мы просим канцлера Германии Олафа Шольца сформировать европейский танковый альянс. В десяти странах имеется 2 000 танков Leopard 2. Если каждое из этих государств передаст Украине около 10%, мы сможем сформировать целую армию из 200 или более танков, чтобы быстрее освободить оккупированные территории", - утверждал он.

По словам Мельника, Киеву нужно, чтобы ФРГ взяла на себя долгосрочные обязательства относительно военной поддержки Украины на ближайшие годы, особенно ВМС и ВВС. "Потому что немецкие корабли, корветы, фрегаты и подводные лодки лучшие в мире. То же самое относится и к ВВС. Все приходится заказывать на годы вперед, потому что сроки ожидания тяжелой военной техники большие", - пояснил он.

В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника, который позволял себе скандальные высказывания и выражал недовольство политикой Берлина в плане объемов военной и финансовой помощи Киеву. Ранее сообщалось, что Мельник, покинувший Германию в субботу, может занять пост заместителя министра иностранных дел. Однако правительство Украины еще не приняло окончательного решения на этот счет.