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ТАСС

В Киеве заявили, что на Украине фактически идет противостояние НАТО и России

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Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС

Как отметила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина, Киев надеется на наращивание западной помощи

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ ведут борьбу на Украине с подразделениями украинской армии, подготовленными НАТО, а это фактически противостояние Североатлантического альянса и России. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в опубликованном в субботу интервью журналу Newsweek.

По ее словам, нынешний конфликт дает "российской армии ценный опыт борьбы, фактически, с армией НАТО, которая была обучена по стандартам НАТО <...> оснащена новейшим оборудованием НАТО".

Стефанишина также отметила, что Украина надеется на наращивание западной помощи Киеву. "Чем дольше демократический мир демонстрирует нерешительность в действиях по привлечению России к ответственности тем сильнее становится Российская Федерация", - сказала она и добавила, что Россия "накапливает информацию и данные".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания РФ является долгосрочной стратегией Запада. 

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