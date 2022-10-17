Fox: США вскоре придется сократить объемы военной помощи Украине

Как сообщил телеканал, Вашингтон все ближе к исчерпанию ресурсов на эти цели

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты все ближе к исчерпанию ресурсов по предоставлению военной помощи Украине, вскоре им придется сократить объемы поставок вооружений Киеву, сообщил в субботу телеканал Fox News со ссылкой на экспертов.

В частности, речь идет о реактивных системах залпового огня HIMARS, гаубицах M777, противотанковых комплексах Javelin и переносных зенитных ракетных комплексах Stinger. "Есть области, в которых мы фактически все исчерпали", - приводит телеканал слова Марка Кансиана, старшего советника вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

По его мнению, в некоторых случаях Вашингтону придется перейти на поставки более простых систем вооружений. "Мы продолжим поддерживать Украину, но будем делать это иначе, например предоставляя что-то взамен [поставляемых Киеву систем] или покупая оборудование у других <...>. Как раньше уже не будет", - сказал Кансиан.

Помимо этого, некоторые эксперты полагают, что в американской администрации произошел пересмотр текущей ситуации и там хотят не допустить усиления напряженности. "Они боятся эскалации", - приводит телеканал слова сотрудника Конгресса США, пожелавшего остаться неизвестным.

Президент США Джо Байден в пятницу поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $725 млн. По данным агентства Reuters, в новый пакет помощи войдут в том числе бронированные внедорожники Humvee. В публикации отмечалось, что в пакет, как ожидается, не будут включены системы вооружений, которые бы помогли Украине отражать ракетные удары.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.