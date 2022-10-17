Украинский депутат недоволен размерами военной помощи Канады

Депутат Верховной рады хочет заставить Канаду объясниться за отсутствие решений о поставках бронетехники Украине

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Голос" Инна Совсун обвинила власти Канады в недостаточной военной поддержке Киева.

Об этом она заявила в интервью канадскому радио CBC Radio. "Отсутствие решений о (поставках) бронетехники, включая танков, способных защитить наших военных, просто необъяснимо. Я очень надеюсь, что Канада пересмотрит (свою позицию - ред.)", - сказала Совсун

По ее словам, Канада, Германия и США обязаны пояснить причину отсутствия решения по увеличению поставок вооружений, включая бронетехнику, о которых Украина просит страны альянса НАТО.

Между тем, в среду Канада объявила о выделении очередного транша военной помощи Украине из собственных арсеналов, который включил 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, взрыватели, зарядные устройства для гаубиц M777, камеры для беспилотников, услуги спутниковой связи и 400 тысяч единиц зимней одежды.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.