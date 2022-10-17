США поставят Украине"ключевые" вооружения

Пентагон: США и союзники направят Украине "ключевые" вооружения, несмотря на информацию об исчерпании возможностей военной помощи

Соединенные Штаты и их союзники планируют и далее поставлять ключевые" вооружения Украине, заявил в субботу официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне сообщений о минимизации возможностей США военной помощи Киеву.

"Мы продолжим поддерживать Украину в их борьбе за защиту страны так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами над предоставлением украинским военным ключевых вооружений на поле боя", - написал Райдер у себя в Twitter.

Как сообщал ранее Fox News со ссылкой на собственные источники, в Вашингтоне намерены замедлить поставки на Украину системы РЗСО HIMARS, комплексы Javelin, ЗРК Stinger и гаубицы M-777 из-за возможного обострения отношений с Россией.

США уже оказали Киеву военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а с 2014 года - на 20,3 миллиарда долларов.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.