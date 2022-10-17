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США поставят Украине"ключевые" вооружения

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Пентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Пентагон: США и союзники направят Украине "ключевые" вооружения, несмотря на информацию об исчерпании возможностей военной помощи

Соединенные Штаты и их союзники планируют и далее поставлять ключевые" вооружения Украине, заявил в субботу официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне сообщений о минимизации возможностей США военной помощи Киеву.

"Мы продолжим поддерживать Украину в их борьбе за защиту страны так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами над предоставлением украинским военным ключевых вооружений на поле боя", - написал Райдер у себя в Twitter.

Как сообщал ранее Fox News со ссылкой на собственные источники, в Вашингтоне намерены замедлить поставки на Украину системы РЗСО HIMARS, комплексы Javelin, ЗРК Stinger и гаубицы M-777 из-за возможного обострения отношений с Россией.

США уже оказали Киеву военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а с 2014 года - на 20,3 миллиарда долларов.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Javelin ПТРК
Stinger
Компании
M777
Проекты
NATO
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