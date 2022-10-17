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Известия.ru

ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российская армия не позволила украинским военным перейти в наступление на бериславском направлении в Херсонской области. Об этом сообщил 15 октября замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

«Провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на бериславском направлении», — написал Стремоусов в Telegram-канале.

Замглавы ВГА также обратился к жителям правобережной части области и призвал их по возможности отойти от линии боевого соприкосновения.

Ранее в субботу официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков указал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали подготовку вооруженных сил Украины (ВСУ) к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В то же время в районе населенных пунктов в Херсонской области российские военные отразили атаки украинской армии сразу в районе трех населенных пунктов.

Тогда же Стремоусов отметил, что попытки вооруженных сил Украины наступать на Херсонскую область бесперспективны. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем, сообщил он.

13 октября в Минобороны РФ заявили, что ВСУ с помощью бронетехники попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако попытка атаки была сорвана российскими военными. Так, по позициям ВСУ были нанесены удары из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В результате были уничтожены четыре танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских националистов.

За день до этого Стремоусов сообщил о том, что все атаки со стороны ВСУ в Херсонской области были отражены, на линии фронта без изменений. В тот же день источник «Известий» в экстренных службах сообщил о том, что в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан.


24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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