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ТАСС

Партия "зеленых" в Германии выступила за увеличение поставок оружия на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

По словам евродепутата Сергея Лагодинского, украинцы имеют право на самооборону

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Германская партия "Союз-90/"Зеленые" подавляющим большинством голосов на партийном съезде в Бонне в субботу высказалась за увеличение поставок вооружений на Украину.

Делегаты отклонили ряд предложений с критикой отхода их партии от пацифистских традиций. Как заявил евродепутат Сергей Лагодинский, украинцы имеют право на самооборону. По его словам, защита суверенитета Украины является обязанностью "зеленых" как "антиколониалистской партии". Большинство делегатов поддержали курс партийного руководства и членов федерального правительства от партии, проголосовав против ряда предложенных изменений ключевого внешнеполитического предложения федерального исполнительного комитета.

Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что власти Германии в первых трех кварталах текущего года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму €775 млн. Среди вооружений, поставленных Берлином Киеву, гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T. Недавно стало известно, что ФРГ направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и две РСЗО Mars.

11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. 

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Германия
Украина
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