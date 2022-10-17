Румыния профинансирует оборону Украины, Молдавии, Грузии и Иордании

Румыния добровольно выделит $1,4 млн на укрепление обороноспособности стран региона Черного моря и Иордании - СМИ

Румынский МИД анонсировал выделение 1,4 миллиона долларов для укрепления обороноспособности Украины, Молдавии, Грузии и Иордании, сообщает румынский телеканал PRO TV.

Министр иностранных дел Богдан Ауреску проинформировал НАТО о решении правительства Румынии направить из бюджета 1,4 миллиона долларов в качестве добровольного вклада в специальные фонды альянса.

"Решение соответствует приоритетам внешней политики и политики безопасности Румынии и способствует росту профиля нашей страны в НАТО, а также достижению целей укрепления безопасности и стабильности в непосредственной близости от Восточного фланга, особенно в регионе Черного моря", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Украина получит порядка 400 тысяч долларов, Молдавия - до 600 тысяч долларов, Грузия - до 300 тысяч долларов и Иордания - до 100 тысяч долларов, уточняет телеканал.