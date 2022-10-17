Войти
bmpd.livejournal.com

Новый пакет американской военной помощи для Украины

540
0
0

14 октября 2022 года министерство обороны США объявило о выделении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов.Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь достигла примерно 17,6 млрд долл. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 20,3 млрд долл.

Украинские военнослужащие ведут стрельбу управляемыми снарядами М982 Excalibur из 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777, сентябрь 2022 года (с) кадр из видео из социальных сетей

Согласно информации министерства обороны США, новый пакет военной помощи Украине в размере 725 млн долл уже традиционно выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и представляет собой оперативное выделение имущества из наличия министерства обороны США. Это уже 23-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

В новый объявленный пакет входят:

- неназываемое количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 23 тысячи артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

- 500 высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм (видимо, М982 Excalibur);

- 5 тысяч кассетных снарядов калибра 155 мм системы дистанционного минирования Remote Anti-Armor Mine (RAAM) (с противотанковыми минами);

- 5000 единиц противотанкового оружия (вероятно, одноразовые ручные противотанковые гранатометы типов М136 АТ4 и М72);

- неназываемое количество авиационных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM;

- более 200 автомобилей HMMWV;

- стрелковое оружие и более 2 млн патронов для стрелкового оружия;

- медицинское имущество.

Таким образом, общее количество передаваемых Украине 155-мм артиллерийских выстрелов достигло 904 тысяч (из них 150 тысяч заказанных нового производства), высокоточных артиллерийских выстрелов М982 Excalibur калибра 155 мм - 3 тысяч, и кассетных снарядов калибра 155 мм системы дистанционного минирования RAAM с противотанковыми минами - 7 тысяч.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
HMMWV
Компании
M777
Похожие новости
17.10.2022
Fox: США вскоре придется сократить объемы военной помощи Украине
23.09.2022
США извлекают уроки из украинского кризиса
19.09.2022
Объявлен новый пакет американской военной помощи Украине
12.09.2022
Очередная американская военная помощь Украине
22.08.2022
Новая значительная американская военная помощь Украине
17.06.2022
Новая американская военная помощь Украине, включая береговые ракетные комплексы Harpoon
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 00:26
  • 2
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 00:11
  • 35498
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.10 21:17
  • 14
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 17.10 18:57
  • 2
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха
  • 17.10 16:09
  • 3
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
  • 17.10 12:17
  • 1
ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»
  • 17.10 11:26
  • 2
Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"
  • 17.10 11:26
  • 0
Укрепление безопасности по НАТОвски — рост военных расходов и милитаризация региона
  • 17.10 10:58
  • 2
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 17.10 09:47
  • 1
США боятся российских систем ПВО. И вот почему
  • 17.10 08:10
  • 1
Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине
  • 17.10 02:10
  • 1
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
  • 16.10 20:23
  • 4
Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
  • 16.10 13:58
  • 2
Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР
  • 16.10 11:53
  • 3
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»