Новый пакет американской военной помощи для Украины

14 октября 2022 года министерство обороны США объявило о выделении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов.Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь достигла примерно 17,6 млрд долл. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 20,3 млрд долл.

Украинские военнослужащие ведут стрельбу управляемыми снарядами М982 Excalibur из 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777, сентябрь 2022 года (с) кадр из видео из социальных сетей

Согласно информации министерства обороны США, новый пакет военной помощи Украине в размере 725 млн долл уже традиционно выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и представляет собой оперативное выделение имущества из наличия министерства обороны США. Это уже 23-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

В новый объявленный пакет входят:

- неназываемое количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 23 тысячи артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

- 500 высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм (видимо, М982 Excalibur);

- 5 тысяч кассетных снарядов калибра 155 мм системы дистанционного минирования Remote Anti-Armor Mine (RAAM) (с противотанковыми минами);

- 5000 единиц противотанкового оружия (вероятно, одноразовые ручные противотанковые гранатометы типов М136 АТ4 и М72);

- неназываемое количество авиационных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM;

- более 200 автомобилей HMMWV;

- стрелковое оружие и более 2 млн патронов для стрелкового оружия;

- медицинское имущество.

Таким образом, общее количество передаваемых Украине 155-мм артиллерийских выстрелов достигло 904 тысяч (из них 150 тысяч заказанных нового производства), высокоточных артиллерийских выстрелов М982 Excalibur калибра 155 мм - 3 тысяч, и кассетных снарядов калибра 155 мм системы дистанционного минирования RAAM с противотанковыми минами - 7 тысяч.