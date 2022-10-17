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ТАСС

WP: США недовольны темпами и объемами европейской экономической помощи Украине

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Джанет Йеллен
Джанет Йеллен.
Источник изображения: peopletalk.ru

По информации газеты, эта тема поднималась в последнее время на нескольких встречах, в том числе с участием министра финансов США Джанет Йеллен

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов недовольны темпами и объемами экономической помощи, которую их европейские союзники оказывают Украине, эта тема поднималась в последнее время на целом ряде встреч, в том числе с участием министра финансов США Джанет Йеллен. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно данным источников, Йеллен несколько раз на этой неделе обращалась к европейским коллегам с призывом ускорить и увеличить объемы выделения Киеву денежных средств. В том числе речь шла о необходимости экономической помощи Украине в виде прямых выплат вместо предоставления кредитов.

По информации источников газеты, Йеллен обсуждала вопрос в ходе встреч с первым заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и еврокомиссаром по вопросам экономики Паоло Джентилони. Эта же тема затрагивалась на ее встрече с министрами финансов стран ЕС. "Я знаю, что они (Минфин США - прим. ТАСС) очень раздосадованы", - рассказал газете один из бывших представителей министерства высокого ранга, который общался в последнее время с руководством ведомства. "Официальные лица США хотят, чтобы Европа действовала намного быстрее", - добавил он.

В распространенном ранее пресс-службой Минфина США заявлении отмечалось, что Йеллен в ходе встречи в пятницу с представителями Еврогруппы и другими министрами финансов стран ЕС заявляла о "необходимости активизации экономической помощи Украине".

В начале октября президент Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. $4,5 млрд из указанной суммы предназначены на экономическую поддержку Киева, в том числе обеспечение работы правительственных органов. 

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Кредитование
Страны
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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