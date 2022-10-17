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ТАСС

СМИ: Индия запустит 36 британских спутников на орбиту 23 октября

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Источник изображения: vpk-news.ru

По информации агентства Press Trust of India, их выведут с помощью тяжелой ракеты-носителя LVM3

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена осуществить запуск 36 спутников британской компании OneWeb с космодрома Шрихарикота на юге страны 23 октября. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Press Trust of India (PTI).

По его данным, спутники будут выведены на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя LVM3. Старт запланирован на 00:07 23 октября (21:37 мск 22 октября). Пуск ознаменует вывод этой индийской ракеты на мировой рынок космических услуг, отмечает PTI.

Как сообщила ранее в этом месяце ISRO, коммерческое подразделение индийского космического агентства подписало два контракта с британской компанией Network Access Associates (OneWeb). Контракты предусматривают запуски спутников широкополосной связи OneWeb LEO с помощью индийского носителя. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
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