Войти
Известия.ru

Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил комплекс ПВО ВСУ

636
0
0
Источник изображения: Фото: соцсети

Российский ударный беспилотник «Ланцет» ликвидировал комплекс противовоздушной обороны С-300 Украины на запорожском направлении. Об этом «РИА Новости» 15 октября рассказал источник в российских силовых структурах.

Агентство обнародовало запись с аэровидеосъемки, на которой запечатлено поражение пусковых установок украинского комплекса ПВО.

После удара беспилотным летательным аппаратом детонировал боекомплект ПВО.

13 октября Министерство обороны РФ впервые опубликовало видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам. «Ланцет» — разработка компании ZALA AERO концерна «Калашников». Такое оружие может находиться в воздухе долгое время и самостоятельно выискивать цель.

О том, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали применять для уничтожения пехоты и техники украинских войск «Ланцеты», стало известно 21 июля 2022 года. Как тогда сообщалось, после модернизации продолжительность полета «Ланцетов» увеличена до одного часа, а осколочно-фугасная боевая часть боеприпаса стала более могущественной с массой более 5 кг. Кроме того, новые «Ланцеты» получили одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте.


На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
С-300
Компании
Беспилотные системы
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
03.06.2022
Российские системы «Фаворит» уничтожили украинские беспилотники «Байрактар»
21.03.2022
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ беспилотниками
20.09.2021
Сейсмически устойчивы, тактически обучены
13.03.2020
Деловая столица (Украина): раскрошить панцирь. Как Эрдоган вытесняет Путина из Сирии
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
28.08.2008
Военная тайна. Оборонные расходы растут, а обороноспособность страны падает
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 00:26
  • 2
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 00:11
  • 35498
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.10 21:17
  • 14
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 17.10 18:57
  • 2
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха
  • 17.10 16:09
  • 3
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
  • 17.10 12:17
  • 1
ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»
  • 17.10 11:26
  • 2
Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"
  • 17.10 11:26
  • 0
Укрепление безопасности по НАТОвски — рост военных расходов и милитаризация региона
  • 17.10 10:58
  • 2
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 17.10 09:47
  • 1
США боятся российских систем ПВО. И вот почему
  • 17.10 08:10
  • 1
Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине
  • 17.10 02:10
  • 1
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
  • 16.10 20:23
  • 4
Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
  • 16.10 13:58
  • 2
Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР
  • 16.10 11:53
  • 3
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»