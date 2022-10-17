Японский эксперт: США просто нечего противопоставить российскому «Посейдону»

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Как пишет Yahoo News Japan, считающиеся передовой страной в области военных разработок США не могут предложить что-либо подобное российской подводной торпеде «Посейдон».

Это оружие, как его прозвали - «Судного дня», при взрыве под водой может создать огромное цунами высотой до 500 метров. Для сравнения: Статуя Свободы имеет высоту чуть больше 90 метров, а небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг – 440 метров.

Как считает военный эксперт Кадзухико Иноуэ, эта торпеда является очень проблемной целью для перехвата, так как оснащена ядерной силовой установкой и имеет очень большой радиус действия.

США просто нечего противопоставить российскому «Посейдону», что делает его серьёзной угрозой для страны, отмечает эксперт.

Обнаружение и перехват «Посейдона» усложнены тем, что он движется бесшумно и очень быстро (более 200 км/ч). Кроме того, торпеда излучает минимум тепла, что затрудняет её обнаружение спутниками с инфракрасными датчиками.

О российской торпеде, а фактически ядерном подводном беспилотнике, «Посейдон» стало известно в 2015 году. А в 2018 году президент РФ официально упомянул о «Посейдоне» в послании Федеральному собранию.

Основное назначение торпеды - устройство ядерного взрыва у побережья противника, способное уничтожать внушительные по своей площади территории, в том числе буквально смывая военные объекты возникающей волной от цунами.