Маск допустил возможность прекращения работы Starlink на Украине

Основатель SpaceX сообщил, что Starlink является основной системой связи украинской армии на фронте

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Основатель SpaceX Илон Маск не исключает, что система спутниковой связи Starlink может прекратить работу на Украине.

"Россия активно пытается убить Starlink. SpaceX направила огромные ресурсы на оборону системы. Даже с учетом этого Starlink все еще может умереть", - сообщил он в субботу на своей странице в Twitter. Маск пояснил в другой записи, что Starlink является основной системой связи украинской армии на фронте. "Если кто-то еще хочет этим заняться, пожалуйста, милости прошу", - отметил он.

В пятницу первый заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ведомство считает, что у Starlink на Украине имеются альтернативы. "Существует не только SpaceX, есть другие организации, с которыми мы совершенно точно могли бы сотрудничать в том, что касается предоставления Украине необходимого ей на поле боя", - приводит ее слова у себя в Twitter корреспондент газеты Politico Ли Хадсон.

Ранее в распоряжение телекомпании CNN попало письмо, в котором SpaceX уведомляла Минобороны США, что прекратит оплачивать работу системы Starlink на Украине и не планирует предоставлять Киеву новые терминалы в течение неопределенного времени. По информации телекомпании, в документе также содержалась просьба к американскому Минобороны взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. В общей сложности речь идет о выделении по линии Пентагона $124 млн до конца 2022 года, утверждает CNN. Маск подтвердил, что компания не может бесконечно продолжать оплачивать работу Starlink на Украине.