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Интерфакс-АВН

Российские корабли завершили учения в Японском море

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Корвет ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проводит артиллерийские стрельбы в Японском море
Корвет ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проводит артиллерийские стрельбы в Японском море.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Российские боевые корабли вернулись на базу после выполнения учебно-боевых задач в Японском море, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в субботу.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" вернулся в пункт базирования после выполнения учебно-боевых задач в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.

По словам военных, экипажи провели комплексные тренировки с артиллерийской стрельбой по морским и воздушным мишеням, отработали алгоритм действий при применении других комплексов вооружения кораблей.

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20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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