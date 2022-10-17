Российские корабли завершили учения в Японском море

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Российские боевые корабли вернулись на базу после выполнения учебно-боевых задач в Японском море, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в субботу.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" вернулся в пункт базирования после выполнения учебно-боевых задач в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.

По словам военных, экипажи провели комплексные тренировки с артиллерийской стрельбой по морским и воздушным мишеням, отработали алгоритм действий при применении других комплексов вооружения кораблей.