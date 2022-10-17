В Белоруссию прибыли первые эшелоны российских военных из региональной группировки

В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск. Об этом в субботу, 15 октября, сообщает минобороны республики.

«Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В минобороны напомнили, что решение о создании региональной группировки войск принято исключительно в интересах охраны и обороны границы Союзного государства на территории Белоруссии.

13 октября секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что Минск не будет воевать и не станет предъявлять другим странам территориальные претензии, но даст отпор в случае нарушения государственных границ Белоруссии.

За день до этого глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о скоплении техники и военных у границ Белоруссии. По его словам, Минск примет меры в связи с размещением военных у границ страны.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные. В ведомстве пояснили, что в настоящее время стороны поэтапно проводят ряд мероприятий, направленных на упреждающую готовность и реагирование на обстановку по периметру границ Союзного государства.

В тот же день белорусский президент заявил о том, что по территории республики готовился удар со стороны Украины.