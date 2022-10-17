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Военное обозрение

Американские журналисты узнали о запрошенном Украиной у США оружии

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Источник изображения: topwar.ru

Журналистам американского издания Politico стало известно, что именно запросил Киев у Пентагона в рамках очередной военной помощи. Журналисты отмечают, что в чиновничьих кабинетах в Вашингтоне в настоящее время «ходят тонны списков, хотя нам достоверно сообщили, что этот самый актуальный». Среди хотелок Киева ни много ни мало 300 танков, 1000 БПМ, 30 РСЗО HIMARS и их производных, 250 артиллерийских систем 15-мм, 500 ПТУР, 1000 ПЗРК и еще много чего, так сказать, по мелочи.

В Совете нацбезопасности, Госдепе и Пентагоне достоверность данного запроса комментировать отказались, сообщают журналисты. Похоже, американские чиновники уже сами запутались, какой из документов, тоннами поступающих из Киева, является подлинным и актуальным.

В агентстве Reuters поделились свое информацией, что войдет в новый пакет американской военной помощи Киеву, сумма которого ориентировочно составит 725 млн долларов. Там считают, что поставка будет включать боеприпасы и транспортные средства, но не системы ПВО. Похоже, западные союзники решили разделить обязанности по предоставлению вооружений Украине: США будут поставлять артиллерию и боеприпасы, а средства ПВО должны предоставить европейские страны.

Мы объявили, что отправляем ракеты для систем противовоздушной обороны, которые были предоставлены союзниками. Это должно сигнализировать [президенту России Владимиру] Путину, что единственное, чего он добивается, совершая нападения на гражданскую инфраструктуру и на совершенно невинных граждан, — это то, что мы наращиваем наши усилия, чтобы помочь Украине

— грозно сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Второй документ, который попал в руки журналистов Politico, — это слайд-шоу презентации под названием «Санкции и экспортный контроль подрывают военные усилия Москвы». Он был подготовлен для демонстрации на внеочередной встрече 30 стран, посвященной сдерживанию военного перевооружения России. Речь, видимо, идет о заседании министров обороны стран НАТО, состоявшемся накануне в Брюсселе, где обсуждалось усиление помощи Украине.

В слайд-шоу утверждается, что Россия потеряла «более 6000 единиц техники с начала войны». Кроме того, российские войска «расходуют боеприпасы с неприемлемой скоростью», говорится в презентации, хотя и не уточняется, откуда это известно США. Кстати, ранее в США было заявлено, что с неимоверной скоростью боеприпасы расходуют ВСУ.

В презентации также восхваляется влияние экспортного контроля на Вооруженные силы России, а именно то, что Москва полагается на «контрабандные чипы» и «импорт низкого качества» из таких стран как Китай. Кремль сейчас испытывает «критическую нехватку подшипников, подрывающую производство танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем», в то время как российской оборонной промышленности «не хватает поставок и компонентов ... для судовых дизельных двигателей, деталей для вертолетов и авиационных двигателей, систем управления огнем танков».

Авторы презентации призывают союзные страны сохранять бдительность, поскольку российским разведывательным службам «поручено незаконно приобретать западные технологии и комплектующие».

Американские журналисты так прокомментировали то, что написано в слайд-шоу:

Это заявление ничего, кроме смеха, не вызывают.
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Китай
Нидерланды
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