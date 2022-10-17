Илон Маск: Starlink оставалась единственной работающей системой связи на украинском фронте

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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление представителей Пентагона после его решения отказаться от дальнейшего финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине. Напомним, что Маск ранее заявил, что продолжать бесплатно предоставлять Украине Интернет от своей компании Starlink далее не может, так как трафик в этой стране в сотню раз активнее, чем для обычных домохозяйств. И сразу же предложил решить вопрос финансирования Пентагону.

В американском Минобороны заявили, что для нужд ВСУ там «подберут другую систему связи». Из заявления представителя Пентагона:

Эта система станет актуальной альтернативой Starlink.

Илон Маск, комментируя это заявление американских военных, в соцсети написал, что нужно понимать следующее:

Есть существенная разница между связью в мирной жизни и связью на фронте.

По словам американского изобретателя и миллиардера, к настоящему моменту у украинских войск сохранялась одна работоспособная система связи на фронте.

Маск:

Эта система Starlink. Остальные приказали долго жить. Они либо уничтожены, либо их работа серьёзно нарушена.

При этом Илон Маск подтвердил ранее проходившую информацию о том, что российские войска предпринимают усилия для вывода из строя системы связи Starlink вдоль линии фронта.

Маск:

Русские пытаются всеми возможными способами убить «Старлинк» там. Пока она остаётся в действии. И если кто-то другой хочет выполнять эту работу – милости прошу.