В НАТО объявили о старте ядерных учений

НАТО в ближайшее время проведет "давно запланированные" учения по ядерным силам сдерживания. Среди членов альянса ядерным оружием обладают США, Великобритания и Франция. Cейчас вопрос заключается в том, какие у этого действия могут быть последствия, пишет Javan.

Разведывательное сообщество США (термин, объединяющий ряд правительственных учреждений США, осуществляющих разведывательную деятельность в интересах страны, Intelligence Community, - прим. перев.) поделилось на днях своей оценкой вероятности начала ядерной войны, в том числе между США и Россией: по его мнению, нет никаких обоснованных свидетельств и данных, которые указывали бы на применение в ближайшем будущем сторонами ядерного оружия. Об этом даже заявил и сам президент США Джо Байден: "Я не думаю, что Путин пойдет на это". Несмотря на это, однако, Североатлантический Альянс планирует проведение крупных военных учений с участием своих ядерных сил. И эти учения, однозначно, будут еще более увеличивать опасения по поводу того "апокалипсического" сценария, или Армагеддона, о недопущении которого, в обстановке роста напряженности и беспрецедентно враждебной риторики между Россией и Западом, столько рассуждал Джо Байден.

Еще в самый первый месяц проведения российской спецоперации на Украине, тогдашний министр иностранных дел Франции Жан Ив Ледриан проводил для России "красные линии", напоминая, что если президент России Владимир Путин решился грозить Западу применением ядерного оружия, ему тоже следует понимать, что и НАТО является "ядерным военным союзом". Вскоре после этого другой теперь уже экс-высокопоставленный политик Европы, Тереза Мэй, тогда премьер-министр Великобритании также заявила на одной из своих пресс-конференций, что Великобритания в случае необходимости, без колебаний и раздумий применит свое ядерное оружие. Таким образом, можно видеть, что в обострении ядерной риторики между Россией и странами Запада, Запад точно так же, как и Россия, преуспел в нагнетании эскалации по поводу возможной ядерной войны. И, похоже, что то табу относительно использования (точнее, неиспользования) ядерного оружия, неизменно сохранявшееся ранее в диалоге между западными и незападными лидерами, теперь уничтожено окончательно. Россия, действительно, сейчас открыто заявляет о том, что отныне применение ядерного оружия станет частью ее военной доктрины, но и западные лидеры тут же, как только со стороны Москвы прозвучит что-то подобное, начинают обсуждать возможность применения Москвой ядерного оружия, а также того, как в этом случае следует себя вести Западу и НАТО. И даже при самой грубой оценке, можно подсчитать и увидеть, что количество риторики, в которой Запад обвинял Москву в намерении применить ядерное оружие и, разумеется, грозил при этом ответными действиями, во много раз больше, чем количество раз, когда Россия говорила только лишь о возможности применения ядерного оружия. Например, на данный момент, публично о применении ядерного оружия рассуждал как раз президент США Джо Байден, заявивший на этой неделе, что опасность ядерного "Армагеддона" еще больше выросла со времен Карибского кризиса 1962 года. Такую позицию даже экс-госсекретарь США Майк Помпео, занимавший эту должности в период президентства Дональда Трампа, назвал "несоизмеримой" и "чрезмерной" и охарактеризовал ее как одну из самых больших неудач во внешней политике США в последние десятилетия. В частности, в интервью для ток-шоу "Fox News Sunday" Помпео отметил, что последние заявления президента Джо Байдена о "ядерном апокалипсисе" представляют собой "страшную опасность для американского народа".

Обыкновенные "рутинные" учения…!

Хотя лидеры западных государств сейчас при любом подходящем поводе пускаются в рассуждения о возможности нанесения Россией ядерного удара по Украине, разведывательное сообщество США, тем не менее, недавно заявило, что не располагает данными о наличии "признаков" готовности применения российскими вооруженными силами ядерного оружия, по крайней мере, в ближайшее время. В недавней популярной программе известного американского политического обозревателя Фарида Закарии, GPS, (Fareed Zakaria GPS) глава Пентагона Ллойд Остин назвал Путина "единственным человеком", который может сейчас решить – быть или не быть ядерной войне, поскольку именно президент России принял, по его словам, "безответственное" решение о начале боевых действий на Украине. И именно Путин, по словам Остина, сейчас точно также может принять решение о применении ядерного оружия. Однако Остин подчеркнул, что не видит признаков, которые "заставили бы его поверить, что он (Путин) принял бы такое решение". Как уже было отмечено, аналогичные оценки предлагали и другие политические и оборонные ведомства США, входящие в так называемое разведывательное сообщество. И совсем недавно сам президент США Джо Байден, словно бы "опомнившись", как бы вопреки собственным рассуждениям о ядерном Апокалипсисе, прозвучавшим буквально несколько дней назад, ответил на вопрос телеведущего CNN Джейка Тэппера о том, насколько сейчас реально применение Владимиром Путиным тактического ядерного оружия. Президент США ответил, что он "не думает, что Путин сделает это сейчас". Но при этом Байден все же сообщил, что в администрации США в данный момент обсуждается вопрос об ответных действиях в случае применения Россией тактического ядерного оружия на Украине. Также Байден заявил, что сценарий с применением ядерного оружия кем бы то ни было "может привести только к ужасному исходу". Однако, несмотря на все эти заявления, на днях Генеральный секретарь НАТО, как ни в чем не бывало, заявляет о начале военных учений, подчеркнув, что это будут именно "ядерные военные маневры". Разумеется, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящие учения имеющими "рутинный характер", которые проводятся каждый год и призваны обеспечить безопасное, надежное и эффективное сдерживание. Но при этом в НАТО почему-то совершенно не учитывают того, что в нынешнем году обстановка и условия на Европейском континенте совершенно иные, нежели были "каждый год", когда учения проводились ранее. Учения под названием "Steadfast Noon" должны начаться в самое ближайшее время, и сейчас вопрос заключается в том, какие у них могут быть последствия. Следует напомнить, что в подобных "рутинных" военных учениях участвуют истребители почти всех стран-членов Альянса, и их задачей является отработка ядерных атак, хотя сами истребители не несут ядерных боеголовок. На что следует обратить особое внимание - учения отрабатывают именно наступательные, а не оборонительные действия. В настоящий момент предполагается, что в учениях будут участвовать 14 государств из всех 30 стран-членов альянса. Официальный представитель НАТО, который, видимо, старался преуменьшить остроту предстоящих учений в нынешних, совершенно особых условиях, подчеркнул, что основная их часть пройдет на расстоянии свыше 1000 км (625 миль) от России.

Итак, западные политики последнее время часто называют решения президента России Путина "безответственными". Однако уверены ли они в том, что данное их решение о проведении подобных учений сейчас также будет достаточно ответственным? Как может среагировать на их проведение Россия?

Отмена учений – "опасный" сигнал?

Естественно, что сейчас, в условиях крайне напряженных отношений с Россией, в Альянсе немедленно начались дискуссии о необходимости отмены подобных военных учений, который могут иметь отнюдь не сдерживающий, а, напротив, провоцирующий глобальный конфликт эффект. Но генеральный секретарь НАТО заявил, что если регулярные, давно запланированные учения "вдруг будут отменены" ввиду ситуации на Украине, это станет "крайне неверным сигналом". "Решительное, предсказуемое поведение НАТО, демонстрация нашей военной мощи – лучший способ предотвратить эскалацию" - добавил при этом Столтенберг. При подобных словах возникает один вопрос: с одной стороны, на Западе столько говорят о необходимости предотвратить ядерную катастрофу, но почему же при этом там намереваются достигать этого методами, которые могут получить совершенно другой, вовсе непредсказуемый результат? Словом, почему западные политики в очередной раз намерены действовать методами, прямо противоположными декларируемым целям? Столтенберг полагает, что решение об отмене учений может подготовить почву для неких "недоразумений", которые приведут к тому, что Москва истолкует такие шаги как недостаточную готовность (НАТО) защищать своих союзников. И это, по словам Столтенберга, еще больше увеличит риск дальнейшей эскалации. Одновременно генеральный секретарь НАТО, напомнив о недавних авиаударах России по инфраструктуре Украины, заявил, что НАТО сейчас активно обсуждает вопрос о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи, особенно систем противовоздушной обороны. Но при этом Столтенберг "забыл" упомянуть, что эти авиаудары могли бы и не состояться, не будь имевшего место на прошлой неделе инцидента на Крымском мосту. Вместо этого, генеральный секретарь НАТО заявляет, что хотя Альянс не является частью конфликта между Россией и Украиной, поддержка (Украины со стороны НАТО) должна сыграть ключевую роль в этом противостоянии. Пожалуй, даже ребенок увидит явный алогизм в этом и подобных утверждениях. "Мы продолжим нашу поддержку Украины, чтобы она могла защищать себя и освобождать свою территорию от российской оккупации" - продолжил Столтенберг.

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* Для удобства читателей перевод публикации приводится с сокращениями

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