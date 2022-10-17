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ТАСС

Repubblica: Италия может поставить Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности

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Запуск зенитной управляемой ракеты MBDA Aspide Mk 1 зенитного ракетного комплекса Spada / Skyguard Aspide (Toledo), состоявшего на вооружении испанской армии, март 2017 года
Запуск зенитной управляемой ракеты MBDA Aspide Mk 1 зенитного ракетного комплекса Spada / Skyguard Aspide (Toledo), состоявшего на вооружении испанской армии, март 2017 года.
Источник изображения: министерство обороны Испании

Газета не исключает, что Италия и Испания могут поставить Украине и зенитные управляемые ракеты малой дальности Aspide

РИМ, 15 октября. /ТАСС/. Италия, предположительно, поставит Украине зенитно-ракетные комплексы средней дальности Spada. Как сообщила в субботу газета La Repubblica, ссылаясь на источники в НАТО, о такой готовности было заявлено в среду на заседании министров обороны стран альянса в Брюсселе.

На базе ВВС Италии в Ривольто уже началась проверка состояния комплексов, хранящихся в ангарах, утверждает издание. По его данным, Spada были сняты с вооружения в Италии и Испании несколько месяцев назад. Как поясняет газета, решение о поставке ЗРК будет принимать новое итальянское правительство, которое может возглавить лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Она неоднократно подтверждала поддержку Киева и заявляла о приверженности НАТО и ЕС.

Газета не исключает, что Италия и Испания могут поставить Киеву и зенитные управляемые ракеты малой дальности Aspide. Как говорится в публикации, эти ракеты могут стать временным решением "до оснащения Украины более современными и мощными" вооружениями. В качестве примера называется зенитный ракетный комплекс SAMP-T.

Межведомственные декреты такого рода не требуют утверждения в итальянском парламенте, поскольку он при незначительном числе депутатов, проголосовавших против, уже одобрил решение о направлении оружия на Украину до конца года. В документах определялся перечень вооружений. Их список засекречен. 

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Страны
Испания
Италия
Украина
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