Войти
Военное обозрение

Военкоры с передовой: Видны улучшения нашей тактики, но есть нюансы

728
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Хорошие новости в части ведения боевых действий продолжают поступать из зоны спецоперации. И речь не только о наконец-то начавшемся регулярном уничтожении объектов критической инфраструктуры в тылу противника. Не менее важные подвижки, говорящие об изменении тактики обороны, происходят непосредственно на передовой. Но есть нюансы.

Авторский канал военкоров РИА Новости Александра Харченко и Сергея Шилова «]Свидетели Байрактара» рассказал, как готовятся к обороне наши войска. Военкоры посетили линию боевого соприкосновения и воочию посмотрели, что там происходит.

Катались по передовой. Видна работа над ошибками. К ЛБС подвозят бетонные колпаки и противотанковые надолбы. Солдаты курят и глубже вгрызаются в землю. Наверху явно поняли всю серьезность положения и готовятся встречать противника

— рассказал Александр Харченко.

В то же время, сообщают военкоры, не по всем направлениям еще приняты правильные и оперативные решения. Например, переброска подкрепления к передовой производится колоннами. Харченко пишет, что «сам видел пять грузовиков, забитых новобранцами, двигающиеся к ЛБС».

И это с учетом наличия у противника возможности получать разведданные с помощью спутников от западных союзников, постоянную работу украинских БПЛА и наличие осведомителей в нашем тылу. Большие скопления техники быстро обнаруживаются и становятся хорошей мишенью для тех же HIMARS.

Рассредоточение и маскировка спасают жизни бойцов. Это аксиома этой войны

— напоминает о прописных правилах военной тактики Харченко.

Ранее комбат Александр Ходаковский рассказал, что на передовую стали поступать современные средства технической разведки, такие как РЛС «Соболятник» и «Аистенок». Эти системы значительно улучшают эффективность работы артиллерии. Примечательно, что современные технические устройства долгое время хранились на тыловых складах, и только сейчас, явно по распоряжению сверху, стали поступать в ряды действующей армии.

Эти изменения в обеспечении войск и ведении тактики напрямую связывают с кадровыми перестановки в командовании ВС РФ, произошедшими в последние дни. Но, как видим, российским генералам и офицерам среднего звена еще есть над чем поработать. Будем надеяться, что процесс исправления ошибок хотя бы на восьмом месяце спецоперации будет только ускоряться.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
HIMARS
Аистенок
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.10.2022
Нанесенный дрон: беспилотник ВС России уничтожил артустановки и танки
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
31.08.2022
"Попытка наступления с треском провалилась". Какие потери понес Киев под Херсоном и Николаевом
31.08.2022
СМИ рассказали о новом тактическом ухищрении ВСУ
04.05.2021
"Все готово к удару": Пентагон стягивает в Европу усиленные опергруппы
09.01.2012
"Мистраль" и другие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 00:26
  • 2
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 00:11
  • 35498
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.10 21:17
  • 14
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 17.10 18:57
  • 2
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха
  • 17.10 16:09
  • 3
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
  • 17.10 12:17
  • 1
ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»
  • 17.10 11:26
  • 2
Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"
  • 17.10 11:26
  • 0
Укрепление безопасности по НАТОвски — рост военных расходов и милитаризация региона
  • 17.10 10:58
  • 2
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 17.10 09:47
  • 1
США боятся российских систем ПВО. И вот почему
  • 17.10 08:10
  • 1
Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине
  • 17.10 02:10
  • 1
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
  • 16.10 20:23
  • 4
Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
  • 16.10 13:58
  • 2
Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР
  • 16.10 11:53
  • 3
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»