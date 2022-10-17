Военкоры с передовой: Видны улучшения нашей тактики, но есть нюансы

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Хорошие новости в части ведения боевых действий продолжают поступать из зоны спецоперации. И речь не только о наконец-то начавшемся регулярном уничтожении объектов критической инфраструктуры в тылу противника. Не менее важные подвижки, говорящие об изменении тактики обороны, происходят непосредственно на передовой. Но есть нюансы.

Авторский канал военкоров РИА Новости Александра Харченко и Сергея Шилова «]Свидетели Байрактара» рассказал, как готовятся к обороне наши войска. Военкоры посетили линию боевого соприкосновения и воочию посмотрели, что там происходит.

Катались по передовой. Видна работа над ошибками. К ЛБС подвозят бетонные колпаки и противотанковые надолбы. Солдаты курят и глубже вгрызаются в землю. Наверху явно поняли всю серьезность положения и готовятся встречать противника

— рассказал Александр Харченко.

В то же время, сообщают военкоры, не по всем направлениям еще приняты правильные и оперативные решения. Например, переброска подкрепления к передовой производится колоннами. Харченко пишет, что «сам видел пять грузовиков, забитых новобранцами, двигающиеся к ЛБС».

И это с учетом наличия у противника возможности получать разведданные с помощью спутников от западных союзников, постоянную работу украинских БПЛА и наличие осведомителей в нашем тылу. Большие скопления техники быстро обнаруживаются и становятся хорошей мишенью для тех же HIMARS.

Рассредоточение и маскировка спасают жизни бойцов. Это аксиома этой войны

— напоминает о прописных правилах военной тактики Харченко.

Ранее комбат Александр Ходаковский рассказал, что на передовую стали поступать современные средства технической разведки, такие как РЛС «Соболятник» и «Аистенок». Эти системы значительно улучшают эффективность работы артиллерии. Примечательно, что современные технические устройства долгое время хранились на тыловых складах, и только сейчас, явно по распоряжению сверху, стали поступать в ряды действующей армии.

Эти изменения в обеспечении войск и ведении тактики напрямую связывают с кадровыми перестановки в командовании ВС РФ, произошедшими в последние дни. Но, как видим, российским генералам и офицерам среднего звена еще есть над чем поработать. Будем надеяться, что процесс исправления ошибок хотя бы на восьмом месяце спецоперации будет только ускоряться.