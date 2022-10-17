Спрос на армейские товары за неделю упал, показало исследование

Исследование: спрос на армейские товары за неделю упал, а цены на них не изменились

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Спрос на армейскую экипировку и другую армейскую продукцию за период с 3 по 8 октября упал в среднем на 44% по сравнению с периодом с 26 сентября по 2 октября, при этом цены на данные позиции за неделю не изменились, следует из материалов онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"По сравнению с самой ажиотажной неделей (26 сентября – 2 октября) заметно падение спроса на эти категории товаров. Так, упал спрос на бронежилеты (-54%), берцы (-43%), жгуты (-27%), аптечки (-43%), термобелье (-45%), спальники (-55%), тактические перчатки и рюкзаки (-46%, -40%), жгуты турникеты (-45%), гемостатические бинты (-43%)", - говорится в исследовании.

Стоимость бронежилетов в российских интернет-военторгах и на маркетплейсах начинается от 1,5 тысячи и доходит до 76 тысяч рублей, выяснили специалисты. Берцы, в зависимости от модели, обойдутся потребителям от 1,4 тысячи до 21 тысячи, тактические очки – от 660 рублей до 21,5 тысячи, перчатки – от 200 рублей до 16 170 рублей.

При этом приборы ночного видения в зависимости от уровня качества стоят от 2,3 тысячи до 50 тысяч, стоимость походного рюкзака начинается от одной тысячи и доходит до 37,8 тысячи. Спальник, в зависимости от степени утепления, стоит от 1,8 тысячи до 10 тысяч, мужское термобелье – от 240 рублей до 21 тысячи, а цена тактических аптечек доходит до 1,5 тысячи рублей. "Цены на экипировку в российских интернет-магазинах и военторгах за прошлую неделю не изменились", - заключили в онлайн-сервисе.

В конце сентября в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Госдумы по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, ФАС сообщила, что изучит обоснованность изменения цен. Позже проведенный анализ цен на армейскую продукцию показал существенное повышение цен, также были выданы предостережения прокуратуры. При этом "Военторг" рекомендовал своим "дочкам" реализовывать армейскую экипировку с наценкой не выше 15%.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщал, что 222 тысячи граждан уже мобилизованы, и в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.