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Военное обозрение

Китай делает ставку на свою инженерную школу для обхода санкций США в сфере микроэлектроники

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Источник изображения: topwar.ru

Беспрецедентный пакет запретов администрации Байдена на продажу чипов и оборудования для их производства в Китай, объявленный 7 октября, усугубляет и без того непростую ситуацию на этом высокотехнологичном рынке. При этом в КНР предпринимаются беспрецедентные меры для того, чтобы санкции не особенно повлияли на обеспеченность промышленности полупроводниками.

Как пишет китайская пресса, меры США не повлияют на китайские датчики, спутниковое наблюдение, военную сферу и другие стратегические системы, потому что в подавляющем большинстве этих приложений используются чипы, которые Китай может производить у себя. Но это может отложить реализацию программ по беспилотным автомобилям, облачным вычислениям и некоторым другим направлениям деятельности.

В ближайшие пять-десять лет технологическое преимущество Америки в разработке и производстве полупроводников, скорее всего, исчезнет. Поскольку капитальные бюджеты западной полупроводниковой промышленности рушатся, ущерб, нанесенный экономике США и других западных стран, вероятно, будет больше, чем ущерб, нанесенный Китаю.

Президент США Джо Байден хочет, чтобы в США производилось больше передовых полупроводников. Тем временем администрация Байдена предложила сократить бюджет Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) на 14%, что является гораздо большим сокращением с учетом инфляции. Истощение высокотехнологичной промышленности США как государственных, так и частных средств — странный способ вести стратегическое соперничество с Китаем.

Начинающаяся глобальная рецессия отразилась и на этой отрасли. Так, произошёл настоящий обвал Филадельфийского индекса акций полупроводников (PHLX) - почти вдвое в течение 2022 года. NVIDIA, ведущий разработчик микросхем в США, потеряла в этом году 68% своей рыночной капитализации. Это абсолютный рекорд последнего времени.

Китай на сегодняшний день является крупнейшим потребителем полупроводников в мире, на его долю приходится 53% общемирового объема. США производят всего 12% микросхем в мире, но они лидируют в некоторых областях технологии микросхем, включая оборудование для их производства.

Сложнее всего оценить способность Китая обходить технологические ограничения США. В материковом Китае насчитывается 20 из 50 лучших в мире (по версии международных экспертов) инженерных школ — и даже больше, если считать Гонконг. Китай не может купить некоторые американские технологии, но может нанять специалистов, которых обучает для реализации своих планов на этом направлении. Именно на собственную инженерную школу и делает ставку Китай в плане обхода тех санкций, которые США вводят против КНР на рынке полупроводников.

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Страны
Китай
США
Компании
DARPA
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