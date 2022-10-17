До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90

ОПК: самолет Ил-76МД-90 сможет нести до восьми беспилотников «Молния»

Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД-90 сможет переносить до восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) воздушного старта «Молния». Об этом в субботу, 15 октября, ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, рассматривается несколько вариантов старта и применения беспилотников «Молния». Он отметил, что до восьми аппаратов смогут нести самолеты Ил-76МД-90. Также, по его словам, одновременно на самолетах оперативно-тактической авиации может размещаться до трех аппаратов. Кроме того, два БПЛА «Молния» могут подвешиваться к тяжелым беспилотникам «Альтиус-РУ» и «Гром».

Источник сообщил, что по концепции применения многоцелевых беспилотников «Молнии» смогут решать задачи огневого поражения объектов противника и ведения воздушной разведки, а также выполнять другие специальные задачи.

Ранее, 14 октября, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о предстоящем налаживании массового производства беспилотников в России. По его словам, это обусловлено тем, что использование БПЛА в рамках специальной военной операции на Украине — необходимость, которая доказала свою эффективность в современных конфликтах.

4 октября расчеты многофункциональных беспилотников «Орлан-10» предотвратили наступление украинских диверсантов. Отмечается, что в ходе проведения спецоперации БПЛА ведут круглосуточную воздушную разведку по выявлению противника, а также по предупреждению своих войск.

До этого, 15 сентября, военкор «Известий» Валентин Трушнин продемонстрировал работу беспилотников на угледарском направлении. Сообщалось, что украинские боевики активно используют муляжи и создают ложные цели, чтобы вызвать на них огонь артиллерии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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