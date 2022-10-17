В ходе спецоперации на Украине эффективно применяются комплексы 1Б76 «Пенициллин»

Источник изображения: topwar.ru

Появились сообщения о том, что в ходе специальной военной операции российскими Вооружёнными силами применены комплексы «Пенициллин». Эти комплексы позволяют осуществлять артиллерийскую разведку.

Новейшие комплексы 1Б76 «Пенициллин» начали поставляться в войска менее двух лет назад. Отмечается, что уже при первом боевом применении они показали высокий класс эффективности.

Комплекс, как пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, эффективно применяется в рамках контрбатарейной борьбы, включая борьбу с поставляемыми натовскими странами артиллерийскими орудиями.

Расчёты «Пенициллина» осуществляют мероприятия по разведке артиллерийских огневых позиций ВСУ. Также комплексы способны выявлять места расположения оперативно-тактических ракетных комплексов, ЗРК. Такая разведка осуществляется на основе анализа различного вида волн (звуковых и тепловых), распространяющихся при выстреле и после разрыва вражеских боеприпасов. Скорость обработки данных «Пенициллином» с оперативной передачей этих данных расчётам артиллерии, экипажам боевой авиации, ракетчикам позволяет оперативно поражать цели.

Высокоскоростная обработка и сортировка данных обеспечивается за счёт программно-аппаратного комплекса с несколькими средствами обнаружения и анализа. Время получения точных координат цели, по данным из открытых источников, составляет менее 5 секунд.

Важной особенностью этих комплексов является то, что они работают без использования радиоволн. Соответственно, средства РЭБ против «Пенициллина» бессильны.