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МО РФ показало боевую работу ударных вертолетов Ми-28 в ходе СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Летчики армейской авиации успешно выполняют задачи в рамках специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 различной модификации.


На сегодняшний день штурман-оператор Ми-28 Ильян совершил более 200 вылетов в рамках СВО с применением авиационных средств поражения и уничтожил сотни единиц военной техники противника, в том числе иностранного производства.

«Нам дают линию соприкосновения, мы работаем по целям и уходим. <...> Данный образец Ми-28 очень хорошо себя показывает в зоне проведения специальной военной операции. Никогда еще машина нас не подводила — всё четко, слажено, всё отрабатывает. Прекрасный аппарат», — поделился военнослужащий.

Нанесение огневого поражения с воздуха позволяет дезориентировать противника, прикрыть действия наступающих подразделений, деактивировать минные поля и обеспечить коридоры для прохождения штурмовых групп к атакуемым объектам.

Так, силы авиации нанесли удары управляемым и неуправляемым ракетным вооружением, уничтожив переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ), наведенные для переброски техники. Кроме того, летчики успешно поразили укрепленные позиции и пункты управления противника.

Ранее, 7 октября, оборонное ведомство показало, как экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 используют специальный прием, прозванный летчиками кабрированием. Данная тактика применяется для внезапной стрельбы неуправляемыми ракетами по целям на большом удалении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Незадолго до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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