Барражирующий боеприпас "Герань-1"

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Новый вид "Гераней" стал наблюдаться на Украине

13 октября около Киева по неким инфраструктурным объектам тоже прилетели дроны-камикадзе. Интересно, что судя по фотографиям останков одного из дронов и его двигателя, здесь удар наносился не уже привычными Shahed-136 aka "Герань-2" с поршневыми двигателями MD-550, а по всей видимости их младшим собратом Shahed-131, которые судя по обломкам получили у нас название "Герань-1". Shahed-131 - дроны из того же иранского семейства, что и Shahed-136, но Shahed-131 имеет меньшую дальность до 900 км и меньшую боевую часть в 15 кг и оснащается роторно-поршневым двигателем (двигателем Ванкеля) Shahed-783, которые были созданы в Иране на базе копирования китайских MDR-208 (последние в свою очередь являются копией британских AR731). Останки подобного двигателя тоже хорошо видны на фото из под Киева.

Останки одной из законцовок крыла дрона,видна характерная для Shahed-131 форма, отличающаяся от законцовок Shahed-136.

via https://twitter.com/Iranskiyz/status/1580708286021922816

Двигатели MDR-208 и созданные на их базе в Иране двигатели Shahed-783 и Shahed-788 на схеме иранских двигателей для БПЛА и крылатых ракет.

Двигатели Shahed-783 и Shahed-788 на выставке достижений Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции (АКС КСИР) в 2014 г.

Shahed-131 атакующий мишень в виде СПУ ЗРК "Квадрат" в ходе учений АКС КСИР "Великий пророк 15" в Иране в начале 2021 г.

Shahed-131, который под названием Murad-6 состоит на вооружении одной из проиранских групп в Ираке

Останки одного из дронов Shahed-131 атаковавших саудовский завод по стабилизации (первичной переработке нефти) в Абкайке в сентябре 2019 г.