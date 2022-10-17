Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"

Один истребитель сможет нести до трех способных поражать объекты противника и вести разведку БЛА, рассказали в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90 сможет нести до восьми беспилотных летательных аппаратов (БЛА) воздушного старта "Молния", а один истребитель - до трех БЛА, способных поражать объекты противника и вести разведку. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На сегодняшний день рассматривается несколько вариантов старта и применения беспилотников "Молния" - до восьми аппаратов смогут нести самолеты Ил-76МД-90, одновременно до трех аппаратов могут размещаться на самолетах оперативно-тактической авиации, кроме того, два аппарата могут подвешиваться к тяжелым беспилотникам "Альтиус-РУ" и "Гром", - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что, согласно концепции применения многоцелевых беспилотников, "Молнии" смогут решать задачи огневого поражения объектов противника, ведения воздушной разведки и выполнения других специальных задач.

Ранее представитель компании "Кронштадт", разработчик беспилотника, заявлял ТАСС, что "Молния" оптимизирована для применения в составе роя беспилотников. У аппарата идет постоянный обмен данными между БЛА. Возможно изменение заданий для каждого члена стаи, передача лидерных ролей и взаимозаменяемость. При этом благодаря искусственному интеллекту задание выполняется группой без постоянной связи с самолетом-носителем.

Легкая "Молния" создается в дополнение к тяжелому беспилотнику "Гром". По данным из открытых источников, размах крыла БЛА - около 1,2 м, полезная нагрузка - 5-7 кг. "Молнии" смогут нести аппаратуру разведки, также предусматривается ударная модификация - барражирующий боеприпас с боевой частью.