Источник: практически все перспективные авиабомбы и ракеты КТРВ были испытаны на Украине

Источник, близкий к военному ведомству, назвал прошедшие испытания успешными

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Практически вся линейка перспективных авиационных средств поражения разработки и производства корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) была успешно испытана в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"В ходе спецоперации на Украине была успешно испытана практически вся линейка перспективных авиационных средств поражения разработки и производства КТРВ", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее источник ТАСС сообщил, что авиаракета класса "воздух-РЛС" производства КТРВ в ходе спецоперации показала эффективность, превышающую 98%.

В сентябре в интервью ТАСС гендиректор КТРВ Борис Обносов рассказал, что основными направлениями развития ракетной отрасли в настоящее время являются миниатюризация и следование идее модульности. Он также добавил, что КТРВ работает также над увеличением дальности ракет.