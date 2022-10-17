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ТАСС

Источник: практически все перспективные авиабомбы и ракеты КТРВ были испытаны на Украине

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Принято на вооружение 20 наименований высокоточного оружия разработки КТРВ. Фото КТРВ
Принято на вооружение 20 наименований высокоточного оружия разработки КТРВ. Фото КТРВ.

Источник, близкий к военному ведомству, назвал прошедшие испытания успешными

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Практически вся линейка перспективных авиационных средств поражения разработки и производства корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) была успешно испытана в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"В ходе спецоперации на Украине была успешно испытана практически вся линейка перспективных авиационных средств поражения разработки и производства КТРВ", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее источник ТАСС сообщил, что авиаракета класса "воздух-РЛС" производства КТРВ в ходе спецоперации показала эффективность, превышающую 98%.

В сентябре в интервью ТАСС гендиректор КТРВ Борис Обносов рассказал, что основными направлениями развития ракетной отрасли в настоящее время являются миниатюризация и следование идее модульности. Он также добавил, что КТРВ работает также над увеличением дальности ракет. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
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