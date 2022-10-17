"Посейдон" поднимет цунами высотой 500 метров, и миру настанет конец

В свете эскалации конфликта на Украине интерес всего мира привлекает российская ядерная торпеда "Посейдон", сообщает Yahoo News Japan. Вызываемая ею радиоактивная волна выше, чем Эмпайр-стейт-билдинг, и способна достигнуть Вашингтона. США нечем противостоять "оружию Судного дня".

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В разгар украинского кризиса мир пристально следит за разрабатываемым российским ядерным оружием, которое может угрожать концом света, — торпедой "Посейдон".

Это — так называемое современное "оружие Судного дня". Торпеда движется под водой и при взрыве создает ядерное цунами высотой 500 метров, которое обрушивается на прибрежные города.

В апреле 2022 года, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нанес неожиданный визит в Киев, заняв жесткую позицию по отношению к Москве, российский телеканал предупредил его, что "Посейдон" оснащен ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн и что если он взорвется вблизи Британских островов, поднятая волна поглотит их и превратит территории в "радиоактивную пустыню".

2 октября итальянское издание La Repubblica сообщило, что атомная подводная лодка, несущая "Посейдон", покинула базу для проведения возможных ядерных испытаний.

6 октября президент США Джо Байден заявил, что если Россия использует ядерное оружие, то ядерный "Армагеддон" будет неизбежен.

Какой ущерб может нанести радиоактивное цунами высотой 500 метров?

Например, высота Статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг — 443 метра. То есть на город обрушилась бы волна намного выше этих строений. По данным российского научного журнала, на равнинной местности нахлынувшее цунами может уйти на 500 километров в глубь материка, то есть достичь Вашингтона. Значительные участки побережья, на которые направлено воздействие, станут непригодными для жизни в течение десятилетий.

Так можно ли перехватить "Посейдон"?

Военный эксперт Кадзухико Иноуэ (Kazuhiko Inoue) отмечает, что "Посейдон" движется со скоростью 130 километров в час на глубине тысяча метров. У него практически неограниченный радиус действия благодаря ядерной силовой установке, что затрудняет его перехват обычными ракетами с ограниченной дальностью.

У США в свою очередь нет оружия, сравнимого с "Посейдоном", и поэтому российская торпеда представляет для них серьезную угрозу.

Комментарии читателей

Кайэн

В последнее время много говорят о применении ядерного оружия, но российские генералы уже давно обсуждают ограниченное применение менее мощного тактического ядерного оружия, а не стратегического, о котором говорится в этой статье.

О

Я боюсь, что однажды, как в кино, произойдет что-то ужасное. Уже несколько раз нам говорили, что мы стоим на пороге мировой войны, и было такое понятие, как Часы Судного дня.

К

Я думаю, что Китай, поддерживающий Россию, против применения ядерного оружия, так что, возможно, Москва уже ведет предварительные переговоры с Пекином. В любом случае у радиоактивного заражения будут глобальные масштабы. Если ядерное оружие будет применено, то, несомненно, это приведет к трансформации (разрушению) мира.

Канна

Премьер-министр Кисида горячо осуждает Россию по вопросу применения ядерного оружия, но вместо сожалений необходимо убеждение. Дипломатия Кисиды ошибочна. Это худшая дипломатия в мире. Он должен направить все свои силы на то, чтобы убедить президента Путина, а также президента Зеленского. Последний, безусловно, несет ответственность за то, что применение ядерного оружия стало лишь вопросом времени.

Tfj

В прошлом проводилось много подводных ядерных испытаний, но я никогда не слышал о возникновении гигантского цунами. Если сравнить ядерное оружие мощностью 100 мегатонн с восточно-японским землетрясением, то энергия последнего в пять раз больше.

Mzn

Ни цунами высотой 500 метров, ни скорость 130 километров в час на глубине 1000 метров не возможны при имеющихся технологиях. 130 километров в час — слишком мало для использования суперкавитации, а для разгона с помощью винтов или водяных струй не хватит никакой мощности. Чем выше скорость, тем больше сила сопротивления воды и тем более прочной должна быть конструкция, но чем она прочнее, тем больше, естественно, и вес. В случае суперкавитации также требуется высокий параметр стойкости во время движения с крейсерской скоростью, что затрудняет достижение большой дальности.

Win-win

Президенту России Владимиру Путину непросто применить ядерное оружие. Потому что работает "механизм ядерного сдерживания". Применение атомного оружия — это шаг назад. В настоящее время для Москвы ядерное оружие является лишь средством для получения преимущества.

Сайто

Давайте на время забудем про "Посейдона". Текущая ситуация заключается в том, будет ли Россия применять ядерное оружие. Если да, то НАТО придется принимать какие-то меры. Ситуация очень напряженная.