Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Yaogan-36

Он является 444-м для носителей этой серии

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Китай в субботу успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Yaogan-36. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт осуществили в 03:12 по местному времени (22:12 пятницы мск) при помощи ракеты CZ-2D с космодрома Сичан на юго-западе страны. Он стал 444-м по счету для носителей этой серии.

За последний месяц это второй запуск Yaogan-36. Первый осуществили с того же космодрома 26 сентября в 21:38 по пекинскому времени (16:38 мск).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно осваивают проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведут строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в штатном режиме в конце года.

В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. По этому показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире.