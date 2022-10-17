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ТАСС

Байден объявил о выделении военной помощи Украине на $725 млн

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

В Белом доме не уточняют, какие именно вооружения Вашингтон направит Киеву

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $725 млн. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, Байден "предоставил госсекретарю США полномочия <...> осуществить выделение на общую сумму до $725 млн оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине". Какие именно вооружения Вашингтон направит Киеву, пока не уточняется.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США направят Украине боеприпасы и бронеавтомобили в рамках нового пакета военной помощи на сумму в $725 млн. В него, по данным агентства, войдут в том числе бронированные внедорожники Humvee. В публикации отмечалось, что в пакет, как ожидается, не будут включены системы вооружений, которые бы помогли Украине отражать ракетные удары.

В среду министр обороны США Ллойд Остин сообщил о том, что общий объем американской военной помощи Киеву с момента начала российской спецоперации достиг $16,8 млрд.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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