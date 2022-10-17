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ТАСС

Корабль Crew Dragon приводнился у побережья США

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Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: SpaceX

На его борту находятся четверо астронавтов Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс, Саманта Кристофоретти

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-4 приводнился в пятницу в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль под названием Freedom сел на воду в 16:55 по времени восточного побережья США (23:55 мск). На его борту находятся астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

Crew Dragon 14 октября в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции (МКС). Первоначально отстыковка должна была состояться 12 октября, однако дважды переносилась из-за погодных условий. Отстыковку также задержали примерно на один час из-за необходимости дополнительно скорректировать положение люка на МКС относительно корабля Crew Dragon.

Crew Dragon с экипажем миссии Crew-4 стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 27 апреля. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией.

После отбытия Crew-4 на МКС продолжил работу экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Фрэнка Рубио, Николь Манн и Джоша Кассады, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Вакаты. 

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