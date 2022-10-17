Сомкнут ряды: в Минобороны не просили расширить мобилизацию

В воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс.

Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил 14 октября президент России Владимир Путин. По его словам, в воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс. В Минобороны РФ в этот же день рассказали о новых ударах по объектам системы военного управления и энергетики Украины. Также был уничтожен арсенал с западным вооружением в Львовской области. Эксперты отмечают, что разрушение инфраструктуры и тыловых складов поможет нашим войскам на передовой и сохранит жизни людей в городах и селах, по которым беспощадно бьют ВФУ.

Две недели на мобилизацию

Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану. Он сообщил, что в воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс., никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.

— Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается, — отметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам заседания глав государств-участников Содружества Независимых Государств Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент пояснил, что длина линии соприкосновения в зоне СВО превышает тысячу километров, держать ее только силами контрактников невозможно. По этой причине, объяснил он, объявили частичную мобилизацию.

Позднее в Минобороны заявили, что в рамках ЧМ призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Отметив, что это касается всех без исключения представительниц слабого пола вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других обстоятельств.

«Стоят другие задачи»

На встрече с журналистами Владимир Путин также отметил, что в нанесении массированных ударов по Украине нет необходимости.

— Сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят, — сказал он.

По его словам, Минобороны России ударило не сразу по всем объектам на территории Украины.

— Из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено, так, как это планировало Министерство обороны, но они добивают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока, — подчеркнул президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

14 октября в Минобороны РФ сообщили о продолжении ударов высокоточным оружием. В частности, ВМФ уничтожил арсенал с западным оружием в Бродах (Злочевский район Львовской области). На нем хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружений, военной техники и боеприпасов.

Ранее украинская сторона подтвердила поражение военного объекта на территории Злочевского района Львовской области — об этом сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий, уточнив, что двумя ракетами было «уничтожено военное имущество».

Кроме того, ВКС России поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

Удары по инфраструктуре, штабам и тыловым складам помогут нашим войскам на передовой, сказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Пуск крылатых ракет морского базирования «Калибр» с борта малого ракетного корабля по объектам военной инфраструктуры ВСУ Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

— Украинские власти не скрывают, что собираются продолжать наступление, — объяснил эксперт. — В частности, его ожидают в Херсонской области. Поэтому сейчас очень важно выбивать у них личный состав, танки, средства ПВО и другую технику. И лучше уничтожить всё это в тыловых районах, не дожидаясь прибытия на фронт. Но самое главное, что эти западные снаряды и ракеты уже никогда не прилетят в мирные города, по которым наносят удары украинские силы. Из-за обстрелов опустел Донецк, из Херсонской области мы тоже сейчас вынуждены эвакуировать людей.

В пятницу ВФУ продолжили атаковать Белгород. Вечером под ракетный удар попала подстанция на ТЭС «Луч», что привело к перебоям в поставках электроэнергии. Из-за повторяющихся обстрелов губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что школы, колледжи и вузы в одиннадцати приграничных муниципалитетах области, в том числе в Белгороде, на две недели переходят на дистанционное обучение.

Ракеты для наемников

Вооруженные силы России и подразделения ДНР и ЛНР продолжили отбивать атаки украинских формирований, рассказали 14 октября в Минобороны РФ.

— На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВФУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Остатки подразделений были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 120 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля, уточнили в военном ведомстве.

Уничтоженный танк ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

На времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВФУ российские ВС овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка (ДНР). Уничтожено более 90 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

На николаево-криворожском направлении противник предпринял несколько неудачных атак. Все они были отбиты. Уничтожено более 130 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и семь автомобилей, сообщили в Минобороны.

Ракетными ударами поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВФУ и формирования наемников «Иностранный легион». Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили два пункта управления, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 156 районов сосредоточения войск. Кроме того, в воздушном бою в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» ведет огонь по позициям ВСУ в ходе специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская ПВО за сутки сбила 15 беспилотных летательных аппаратов, а также 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Томарино, Отрадокаменка, Новая Каховка, Веровка и Веселое Херсонской области.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 322 самолета, 161 вертолет, 2226 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5753 танков и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3473 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6560 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Держать рубежи

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Расчет боевой машины РСЗО старшего сержанта Ивана Сеня оказывал поддержку подразделениям мотострелков, сдерживающим наступление украинских формирований. Благодаря смелости Ивана и слаженным действиям его подчиненных, наступление было сорвано. Иван лично уничтожил склад ракетно-артиллерийского вооружения и две минометные позиции с расчетами.

Во время освобождения населенного пункта группу ефрейтора Алдара Дылыкова обстреляли украинские боевики. В ходе столкновения Алдар уничтожил вражеский пулеметный расчет и шесть боевиков. После этого противник отступил.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк Источник изображения: iz.ru

Смелые и решительные действия ефрейтора Алдара позволили выбить националистов из населенного пункта, рассказали в российском военном ведомстве.

Отражая атаки противника, сержант Сергей Гринченко вел огонь из боевой машины пехоты, уничтожив до шести боевиков. Грамотно руководя отделением, он не допустил прорыва боевиков на своем участке обороны. Понеся потери, украинские формирования были вынуждены отступить.

В результате мужественных и самоотверженных действий сержанта Сергея Гринченко был блокирован важный населенный пункт.

Группа украинских диверсантов напала на колонну ефрейтора Дмитрия Колесниченко, которая везла боеприпасы и другие грузы. Дмитрий лично уничтожил четырех диверсантов из стрелкового оружия. Спустя несколько дней, находясь на оборонительном рубеже, ефрейтор уничтожил еще шесть боевиков, рассказали в российском военном ведомстве.

Андрей Федоров

Богдан Степовой