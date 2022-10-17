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ТАСС

Зеленский заявил, что Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Президент Украины договорился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что договорился в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о предоставлении Эр-Риядом макрофинансовой помощи Киеву.

"Поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом [Аль Саудом]. <...> Мы договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине", - написал он на странице в Twitter.

Ранее власти США раскритиковали Саудовскую Аравию за решение вместе со странами объединения ОПЕК+, в которое входит и Россия, сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки. В Вашингтоне заявили, что Эр-Рияд согласовывает свою энергетическую политику с Москвой. В МИД Саудовской Аравии отвергли критику решения ОПЕК+ и заявили, что любые попытки исказить позицию королевства касательно кризиса на Украине являются несостоятельными. 

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
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